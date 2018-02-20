اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بمحيط شبكة كهرباء أبو كبير الجديدة

اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بمحيط شبكة كهرباء أبو كبير الجديدةالثلاثاء، 20 فبراير 2018 02:00 ص
انتشار القمامة
الشرقية- فتحية الديب
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أعرب عدد من المواطنين بمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، اليوم، عن استيائهم الشديد من انتشار القمامة بشارع مساكن سوق الشركة، بمدينة أبوكبير.
ويقول إبراهيم عبد الحليم من أبناء مركز أبوكبير، إن القمامة تتزايد بشكل يومى بشارع مساكن سوق الشركة بالقرب من شبكة كهرباء أبوكبير، مما يؤثر على صحة المواطنين المقيمين بالمنطقة.
وتابع إبراهيم أنه تم مخاطبة القائمين على أعمال النظافة بالحى أكثر من مرة من قبل الأهالى ولكن دون جدوى.
وناشد الأهالى بالمنطقة رئيس مدينة أبوكبير، بضرورة توجيه حملة من النظافة لرفع القمامة من المنطقة حرصا هلى صحتهم والمظهر الجمالى للمنطقة.
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