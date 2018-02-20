استجابة لـ"اليوم السابع" حى غرب بورسعيد يردم مياه الأمطار بوحدة الديبة الصحية

بورسعيد – محمد فرج

فى استجابة سريعة من العميد أيمن سرى رئيس حى غرب بورسعيد، لما نشرته "اليوم السابع" تحت عنوان "مياه الأمطار تحاصر وحدة الديبة الصحية"، قام الحى بردم مياه الأمطار التى تحاصر الوحدة الصحية حتى يتمكن الأهالى من تلقى الخدمات الطبية .

كما قامت طوارئ كهرباء الزهور برئاسة المنهدس السيد ناجى، بإصلاح كافة الأعطال بالوحدة وإطلاق التيار لكافة غرف الإسعاف، فضلا عن دفن الأسلاك العارية التى كانت تهدد حياة الأطفال بقرية الديبة.

فنيو طوارئ كهرباء الزهور تعمل على إصلاح لوحة التيار



جانب من وحدة الديبة الصحية بعد ردم مياه الأمطار التى كانت تحاصرها