اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع الغذائية الأساسية يكفى لشهر رمضان





دبى(أ ش أ)

أعلن رئيس لجنة الأسعار أحمد صقر باتحاد الغرف التجارية عن وجود مخزون لجميع السلع الغذائية الأساسية بصفة عامة واللحوم بصفة خاصة يكفى لشهر رمضان مع ثبات لمعظم أسعار السلع الغذائية وانخفاض نسبى للبعض الأخر.

وقال صقر - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، على هامش حضوره معرض (جلفود) للغذاء بدبى - إن أسعار اللحوم فى تراجع بسبب زيادة المعروض من اللحوم البرازيلية وتصديرها لمصر بأسعار أقل، مضيفا أن أسعار اللحوم تراجعت بنسبة 20% كما انخفض الاستهلاك المصرى نتيجة لاعتماد المستهلك على الدواجن التى غزت السوق المحلى مؤخرا والتى أثرت على سعر اللحوم.

وأشار صقر إلى أن هناك مؤشرات تعكس احتمالية وجود عجز على المستوى العالمى فى البروتين والألبان بسبب زيادة الاستهلاك والنمو السكاني، مناشدا الجهات المعنية بالدولة بضرورة التكاتف ووضع خطة استباقية؛ لمواجهة هذه التحديات التى من الممكن أن تؤثر على الثروة الحيوانية والداجنة.. منوها بأهمية تطبيق نظرية الاقتصاد الشامل فيما يخدم جميع القطاعات ويقدم أفضل جودة وتسويق لصالح محدودى الدخل.

وطالب رئيس اللجنة، الجهات المعنية بوضع خريطة استثمارية كاملة للقرى للاستفادة من إمكانياتها واستغلالها الاستغلال الأمثل مع تقديم خدمات مالية لصغار المستثمرين والشباب عن طريق البنوك الزراعية مما يساعد على تقليل البطالة وتنمية الصناعات والتى تعود بالنفع على الصناعة المحلية.

من ناحية أخرى، طالب صقر بسرعة إقرار اتفاقية "الميركسور" من مجلس النواب لما لها من تأثير إيجابى على التجارة الخارجية ونمو الصادرات.