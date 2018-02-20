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إيران تستدعى سفير السويد احتجاجا على تجنيس عالم يواجه عقوبة الإعدام

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:04 ص
إيران تستدعى سفير السويد احتجاجا على تجنيس عالم يواجه عقوبة الإعدام أحمد رضا جلالى


كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويدى لدى طهران، على خلفية منح سلطات بلاده جنسيتها للعالم الإيرانى أحمد رضا جلالى المدان فى إيران بالتجسس لصالح إسرائيل.

 

وبحسب وكالة فارس، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي مساء الاثنين "استدعاء المدير العام للشئون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية سفير السويد لدى طهران، وتم فى اللقاء تقديم احتجاج حكومة الجمهورية الإسلامية الشديد للسفير السويدى إزاء الإجراء الذى اتخذته حكومة بلاده بمنح الجنسية لشخص اعترف بالتجسس لصالح الموساد وإسرائيلى والمشاركة فى قتل علماء إيرانيين".

 

وأضاف قاسمى "تم التأكيد للسفير السويدى، أنه وفقا لقوانين إيران فأن الجنسية المكتسبة للمشار إليه غير مقبولة وهو إيرانى مثلما كان، وبناء على ذلك فإننا نعتبر الإجراء الذى أقدمت عليه الحكومة السويدية إجراء غير متعارف عليه ومثير للريبة وغير ودى ولا يحق للدول الأخرى التدخل فى شئوننا الداخلية مهما كانت الظروف".

 

بدوره أكد السفير السويدى لمدير عام الشئون القنصلية فى الخارجية الإيرانية، أنه سينقل لحكومة بلاده احتجاج طهران بهذا الصدد.

 

وجلالى هو أستاذ جامعى حاصل على شهادة الدكتوراة فى طب الطوارئ، وفى ديسمبر الماضى بث التلفزيون الإيرانى اعترافات له ويظهر التسجيل، الذى تبلغ مدته 17 دقيقة، أحمد رضا جلالى (46 عاما) وهو يعترف بالتجسس على البرنامج النووى الإيرانى لصالح إسرائيل.

 

لكن تقارير أجنبية أشارت إلى أن جلالى ارغم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها بسبب تعرضه للتعذيب.


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