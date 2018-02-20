إغلاق مؤقت لمطار مالطا الدولى إثر نشوب حريق فى استراحة صالة الوصول





أ ش أ

أدى حريق نشب اليوم الثلاثاء، فى استراحة صالة الوصول فى مطار مالطا الدولى إلى حدوث إغلاق مؤقت للمطار الوحيد الموجود بالبلاد.

وذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أنه تم تحويل الرحلات القادمة إلى المطار إلى جزيرة صقلية بإيطاليا، كما تم تأجيل الرحلات المغادرة من المطار، بعد أن اندلع الحريق بعد ظهر اليوم وأدى إلى إجلاء مئات الركاب من المطار.

وأشارت الشبكة إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع أى إصابات.



فيما أعلن مطار مالطا الدولى أنه يعمل على إعادة حركة الطيران إلى طبيعتها فى أقصر وقت ممكن.