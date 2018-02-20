video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إغلاق مؤقت لمطار مالطا الدولى إثر نشوب حريق فى استراحة صالة الوصول

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:33 م
إغلاق مؤقت لمطار مالطا الدولى إثر نشوب حريق فى استراحة صالة الوصول طائرة إيطالية- أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أدى حريق نشب اليوم الثلاثاء، فى استراحة صالة الوصول فى مطار مالطا الدولى إلى حدوث إغلاق مؤقت للمطار الوحيد الموجود بالبلاد.

وذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أنه تم تحويل الرحلات القادمة إلى المطار إلى جزيرة صقلية بإيطاليا، كما تم تأجيل الرحلات المغادرة من المطار، بعد أن اندلع الحريق بعد ظهر اليوم وأدى إلى إجلاء مئات الركاب من المطار.
وأشارت الشبكة إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع أى إصابات


فيما أعلن مطار مالطا الدولى أنه يعمل على إعادة حركة الطيران إلى طبيعتها فى أقصر وقت ممكن.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالفيديو.. مغادرة مختطف الطائرة الليبية وإطلاق سراح الطاقم بمطار مالطا

مطار مالطا الدولى يعلن تأجيل رحلات الطيران وتحويلها

مطار مالطا الدولى

اخبار ايطاليا

اخبار العالم

حوادث ايطاليا



لا تفوتك
التعليم: منح الدرجة كاملة لطلاب الثانوية بشمال سيناء حال امتحانهم دور ثانى

التعليم: منح الدرجة كاملة لطلاب الثانوية بشمال سيناء حال امتحانهم دور ثانى

الأرصاد: غدا.. أمطار على الوجه البحرى والقاهرة والصغرى 13 درجة

الأرصاد: غدا.. أمطار على الوجه البحرى والقاهرة والصغرى 13 درجة

Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب

Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب

يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم

يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم

مصرع طالب بالجامعة الأمريكية غرقا فى حمام سباحة فرع التجمع

مصرع طالب بالجامعة الأمريكية غرقا فى حمام سباحة فرع التجمع

الأهلى يحتفل بعيد ميلاد متعب الـ35: صباح الخير ملك الـ+90

الأهلى يحتفل بعيد ميلاد متعب الـ35: صباح الخير ملك الـ+90

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة