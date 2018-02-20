إعادة انتخابات نادى كفر الشيخ على مقاعد فوق السن ومجلس الإدارة يستشكل





كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر مفوض الدولة باللجنة الأوليمبية الرياضية اليوم، الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من المرشح عصام أبو طالب لمقعد العضوية فوق السن فى انتخابات نادى كفرالشيخ الرياضي، فى القضية رقم 133 الخاص بتظلمه من قرار الجهة الإدارية استبعاده من الانتخابات بدون أى سبب واضح.

وقرر إعادة الانتخابات مرة ثانية على مقاعد العضوية فوق السن لمجلس إدارة نادى كفرالشيخ الرياضى بين جميع المرشحين لمقاعد العضوية فوق السن مع إدراج أسم الطاعن فى كشوف المرشحين.

وتقدم أبو طالب بطعن على قرار استبعاده من العملية الانتخابية ورفع اسمه بدون وجه حق من كشوف المرشحين عن طريق الجهة الإدارية، وهو ما اعتبرته اللجنة الرياضية مخالفا لقانون الرياضة التى أجريت انتخابات جميع الأندية الرياضية على أساسه

وأكد وائل الحداد عضو مجلس إدارة نادى كفر الشيخ الرياضى، لـ"اليوم السابع" أن مجلس الإدارة قرر عمل استشكال للقرار، علما أنه لايوجد صيغة تنفيذية للحكم .