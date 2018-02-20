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إضراب شامل فى المدارس الجزائرية للمطالبة برفع الأجور

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:22 م
إضراب شامل فى المدارس الجزائرية للمطالبة برفع الأجور الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة


الجزائر (أ ف ب)
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نفذ تكتل نقابى ضم 5 نقابات فى قطاع التربية بالجزائر إضرابا فى المدارس الثلاثاء، يرتقب أن يستمر حتى الأربعاء، للمطالبة برفع الأجور بعدما فشلت المفاوضات مع وزارة التربية، بحسب ما اعلنت النقابات.

وأعلن التكتل النقابى الإضراب بعد اجتماع دام عدة ساعات مع وزيرة التربية نورية بن غبريط الأحد قائلا إنه "لم يتم التوصل فيه إلى أى نتيجة" بحسب ما صرح للصحفيين رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوى والتقنى مزيان مريان.

وسبق للنقابات أن نفذت إضرابا فى 14 فبراير ليوم واحد معلنة أنها ستجدد الإضراب يومى 20 و21 فى حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وجاء على رأس لائحة المطالب على وجه الخصوص "إعادة النظر فى أجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة" وكذلك طالبت النقابات بــ"الرفع من قيمة الساعات الإضافية". 


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