إصابة 9 طالبات أثناء مشاركتهن فى تجربة طوارئ على الحرائق بأسوان





أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

أصيبت 9 طالبات بالمرحلة الثانوية فى أسوان، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق أثناء مشاركتهن فى تجربة طوارئ على الحرائق، وتم نقلهن إلى المستشفى، لتلقى العلاج.

وتبين من التحريات الأولية، أن الطالبات التسعة فى المرحلة الثانوية بمدرسة الصناعية بمركز كوم أمبو بأسوان، وأصيبت الطالبات بحالات اختناق أثناء مشاركتهن فى تجربة عملية لإخلاء الأماكن عقب حدوث الحرائق، تنفيذاً لتعليمات الإدارة التعليمية.

وقالت أمال صالح، الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، ضمن أقوالها بمحضر الشرطة: "كانت الطالبات يحاولن تنفيذ التجربة عن طريق إشعال النيران ببعض المخلفات داخل المدرسة، فاشتدت النيران بفعل الرياح، وتم إخمادها بمعرفة العاملين بالمدرسة، ونتج عن ذلك إصابتهن".