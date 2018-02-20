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إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق طهما فى العياط

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:13 م
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق طهما فى العياط حادث تصادم - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق طهما فى العياط جنوب الجيزة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق طهما فى العياط بوقوع حادث مرورى، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
 
 
 

 


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