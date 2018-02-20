إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق طهما فى العياط

إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق طهما فى العياطالثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:13 م
حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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