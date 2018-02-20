إصابة 10 أشخاص فى 4 حوادث بطرق السويس





السويس- سيد نون

أصيب اليوم الثلاثاء، 10 أشخاص فى أربع حوادث طرق بالمحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بإصابة 10 مواطنين فى حوادث طرق بطريق السويس - الإسماعلية وطريق العين السخنة وطريق الأدبية.

وقال مصدر أمنى، إنه تم إزالة آثار حوادث الطرق من الطرق المختلفة.

فيما أوضح مصدر طبى، أن المصابين تم علاجهم جميعا بمستشفى السويس العام وأنه لا توجد حالات خطرة بينهم.