إسرائيل تعيد قانون حظر الأذان وتسمح بمصادرة مكبرات الصوت

إسرائيل تعيد قانون حظر الأذان وتسمح بمصادرة مكبرات الصوتالثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:31 ص
وكالات الأنباء
أفادت القناة الإسرائيلية الثانية عن عودة قانون حظر الاذان للنقاش مجددا بصيغة أكثر شدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وفى إطار النسخة الجديدة لمشروع القانون التى ستقدم للكنيست، الشرطة الاسرائيلية ستداهم المساجد التى تعتبرها بانها "تصدر ضجيجا" وستصادر مكبرات الصوت. بالإضافة الى فرضها غرامة لا تقل عن 10 الاف شيقل.
وكان القانون مر بالقراءة التمهيدية، فى مارس الماضى وظل المشروع مجمّدا حتى اللحظة، ومن ثم سيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه فى القراءة الأولى.
وبحسب القناة الاسرائيلية الثانية فان لجنة تضم وزير الامن الداخلى الاسرائيلى اردان ووزير البيئة اليكن تناقش هذا المشروع، الذى اتفقوا خلاله على صيغة مشددة، وتمنح من خلالها الشرطة صلاحية مصادرة مبكرات الصوت
ويحظر المشروع رفع الأذان بواسطة مكبرات الصوت فى نحو 500 مسجد وخاصة فى ساعات الليل والفجر، وذلك بذريعة "إزعاج مئات الآلاف من اليهود والحفاظ على جودة البيئة".
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عدد الردود 0
بواسطة:
صوت الحق
قانون حظر مكبرات الصوت والسماح بالأذان بالصوت الطبيعى قانون متحضر ولا بأس به
احظروا مكبرات الصوت فقط دون التدخل فى الأذان نفسه. هذا ما يجب أن تطبقه الدول العربية والإسلامية أيضا وهو ما كنا عليه فى مصر قبل انتشار الكهرباء وحتى نهاية الستينيات من القرن الماضى. لا أحد يمنع الأذان نفسه بالصوت الطبيعى من فوق المآذن