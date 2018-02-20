إسرائيل تعيد قانون حظر الأذان وتسمح بمصادرة مكبرات الصوت





وكالات الأنباء

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية عن عودة قانون حظر الاذان للنقاش مجددا بصيغة أكثر شدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفى إطار النسخة الجديدة لمشروع القانون التى ستقدم للكنيست، الشرطة الاسرائيلية ستداهم المساجد التى تعتبرها بانها "تصدر ضجيجا" وستصادر مكبرات الصوت. بالإضافة الى فرضها غرامة لا تقل عن 10 الاف شيقل.

وكان القانون مر بالقراءة التمهيدية، فى مارس الماضى وظل المشروع مجمّدا حتى اللحظة، ومن ثم سيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه فى القراءة الأولى.

وبحسب القناة الاسرائيلية الثانية فان لجنة تضم وزير الامن الداخلى الاسرائيلى اردان ووزير البيئة اليكن تناقش هذا المشروع، الذى اتفقوا خلاله على صيغة مشددة، وتمنح من خلالها الشرطة صلاحية مصادرة مبكرات الصوت

ويحظر المشروع رفع الأذان بواسطة مكبرات الصوت فى نحو 500 مسجد وخاصة فى ساعات الليل والفجر، وذلك بذريعة "إزعاج مئات الآلاف من اليهود والحفاظ على جودة البيئة".