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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:13 م
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إحباط تسلل 143 شخصا بينهم سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:13 م
إحباط تسلل 143 شخصا بينهم سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم منفذ السلوم - أرشيفية


مطروح - حسن مشالى
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تمكنت قوات الأمن من إحباط تسلل 143 شخصا بينهم مواطن سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بضبط 143متهما بمعرفة قوات حرس الحدود، وهم 3 من الجيزة، و2 من دمياط، و4 من الإسكندرية، و25 من المنيا، و16 من سوهاج، و12من الفيوم، و8 من كفر الشيخ، و15 من الدقهلية، و10 من الشرقية، و5 من قنا، و12 من البحيرة، و22 من أسيوط، و2 من الغربية، و3 من القاهرة، و3 من بنى سويف، و1 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 

 


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