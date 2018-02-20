إحباط تسلل 143 شخصا بينهم سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم

إحباط تسلل 143 شخصا بينهم سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلومالثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:13 م
منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق
تمكنت قوات الأمن من إحباط تسلل 143 شخصا بينهم مواطن سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بضبط 143متهما بمعرفة قوات حرس الحدود، وهم 3 من الجيزة، و2 من دمياط، و4 من الإسكندرية، و25 من المنيا، و16 من سوهاج، و12من الفيوم، و8 من كفر الشيخ، و15 من الدقهلية، و10 من الشرقية، و5 من قنا، و12 من البحيرة، و22 من أسيوط، و2 من الغربية، و3 من القاهرة، و3 من بنى سويف، و1 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وعرضهم على النيابة المختصة.
إضافة تعليق
Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب
يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة