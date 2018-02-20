أمن الشرقية يضبط 43 شخصا و164 حالة اشتباه ويمشط 20 مزرعة

أمن الشرقية يضبط 43 شخصا و164 حالة اشتباه ويمشط 20 مزرعةالثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:25 ص
حملة أمنية - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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شنت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، حملات مكبرة لضبط الخارجين على القانون ومروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية، والهاربين من أحكام جنائية.
وتمكنت الحملات التي قادها اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، مدير مصلحة الأمن العام، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط المرور والمرافق والتموين، من ضبط 43 شخصا من المطلوبين جنائيا، و164 حالة اشتباه وتم صرفهم عقب الكشف عليهم سياسيا وجنائيا، كما تمكنت الحملات من تمشيط 20 مزرعة.
وتم ضبط "س غ س" 47 سنة راعي أغنام ومقيم الصالحية القديمة، مركز فاقوس، والهارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث ثورة 25 يناير لسنة 2011 عقوبة 3 سنوات مخدرات.
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