أمريكا: يمكن مشاركة دول أخرى فى محادثات سلام الشرق الأوسط مستقبلا





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستدرس تأييد مشاركة دول أخرى فى محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين فى المستقبل إذا رأت أن ذلك سيفيد فى التوصل إلى اتفاق.

وسئلت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت عن دعوة الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم إلى محادثات سلام دولية فقالت "إذا رأينا فى مرحلة ما أن دولا أخرى قد تكون مفيدة لعملية السلام، فسوف نرغب بالتأكيد فى مشاركتهم".

وأضافت "هل الوقت مناسب لذلك الآن؟ لست على يقين من أننا قررنا ذلك، لكن هذا بالتأكيد شيء قد يحدث فى المستقبل".