video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمريكا: يمكن مشاركة دول أخرى فى محادثات سلام الشرق الأوسط مستقبلا

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 11:31 م
أمريكا: يمكن مشاركة دول أخرى فى محادثات سلام الشرق الأوسط مستقبلا وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستدرس تأييد مشاركة دول أخرى فى محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين فى المستقبل إذا رأت أن ذلك سيفيد فى التوصل إلى اتفاق.

وسئلت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت عن دعوة الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم إلى محادثات سلام دولية فقالت "إذا رأينا فى مرحلة ما أن دولا أخرى قد تكون مفيدة لعملية السلام، فسوف نرغب بالتأكيد فى مشاركتهم".

وأضافت "هل الوقت مناسب لذلك الآن؟ لست على يقين من أننا قررنا ذلك، لكن هذا بالتأكيد شيء قد يحدث فى المستقبل".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفارة فلسطين فى مصر توضح ملابسات أزمة الفلسطينيين العالقين فى القاهرة

سفارة فلسطين بالقاهرة تخصص أرقام للتواصل مع العالقين الراغبين بالسفر لغزة

س و ج.. كل ماتريد معرفته عن قضية اقتطاع "أموال المقاصة" فى فلسطين

صور.. وقفة تأييد بأعلام فلسطين فى نيويورك لرفض قرار ترامب حول القدس

ريكس تيلرسون

فلسطين

إسرائيل

محمود عباس



لا تفوتك
جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة