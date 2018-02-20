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أمريكا: مستعدون لإجراء محادثات بشأن السلام فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:40 م
أمريكا: مستعدون لإجراء محادثات بشأن السلام فى الشرق الأوسط سفيرة أمريكا فى الأمم المتحدة


رويترز
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قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى، للرئيس الفلسطينى محمود لعباس، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى بشأن الشرق الأوسط إن المفاوضين الأمريكيين مستعدون "لإجراء محادثات لكننا لن نلاحقكم".

وكان جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشاره وجيسون جرينبلات مبعوثه للشرق الأوسط يجلسان خلف هيلى فى اجتماع مجلس الأمن. ويعمل كوشنر وجرينبلات على خطة سلام جديدة فى الشرق الأوسط

وأكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن على ضرورة وجود آلية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية، مشدداً على  أهمية أن تتحمل إسرائيل مسئولياتها كدولة احتلال.

وأشار أبو مازن، خلال كلمته بمجلس الأمن، إلى أن الولايات المتحدة نقضت تعهداتها بشأن القدس، مردفاً: "لا نقبل أن تُفرض علينا حلول من أى طرف".

وتابع أبو مازن: "لا بد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسنطالب بالحماية الدولية للشعب الفلسطينى"، داعياً لمؤتمر دولى للسلام منتصف 2018 بمشاركة دولية، مستطرداً:" نستحق العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".  

 

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