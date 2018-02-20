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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:11 م
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أمريكا تفرض عقوبات على جماعة مقرها بوركينا فاسو بسبب الإرهاب

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 09:05 م
أمريكا تفرض عقوبات على جماعة مقرها بوركينا فاسو بسبب الإرهاب وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون


رويترز
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على جماعة أنصار الإسلام التى تتخذ من بوركينا فاسو مقرا لها واصفة الجماعة المتشددة بأنها تمثل خطرا إرهابيا بعد سلسلة هجمات قرب الحدود الشمالية للبلاد مع مالى.

وتهدف العقوبات إلى حرمان الجماعة من الموارد بتجميد أى أصول ربما تكون مملوكة لها تحت الولاية القضائية الأمريكية ومنع أى أمريكيين من الدخول فى أى معاملات مع الجماعة.


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