أسعار النفط اليوم الثلاثاء 20-2-2018 برنت يسجل 65.48 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 20-2-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 65.48 دولار، فى حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 62.38 دولار للبرميل.

أوبك والمستقلون يدرسون التعاون طويل الأجل فى يونيو

فيما قال وزير الطاقة الإماراتى أن منظمة أوبك ومنتجى النفط غير الأعضاء فيها ومن بينهم روسيا سيدرسون تمديد تعاونهم لسنوات عديدة عندما يجتمعون فى يونيو مع سعيهم لتفادى صدمات كبيرة بالسوق.

وقال الوزير سهيل المزروعى، الذى يرأس أوبك هذا العام، إن قادة الإمارات والسعودية، أكبر منتج فى المنظمة، وروسيا غير العضو فيها يؤيدون تمديد التعاون فى مجال الطاقة لما بعد 2018

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واتفقت أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين على تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2018.

وقال المزروعى إنه يأمل فى وضع خطة يبحثها وزراء أوبك فى اجتماعهم التالى فى يونيو فى فيينا حيث من المتوقع أن يحضره منتجون آخرون مشاركون فى اتفاق خفض الإنتاج، وتابع “أعتقد أن هناك إمكانية هائلة للتعاون، سواء كان التركيز على قطاع النفط أو قطاع الطاقة عموما، قائلا "نتطلع إلى نضع شيئا أمام الوزراء آملين أن نرى فى المرة القادمة المجموعة بأكملها تتوافق معا.. نأمل ذلك فى يونيو“.

وأضاف إن من السابق لأوانه الحديث عن شكل التعاون بالضبط وما إذا كانت إدارة إنتاج النفط ستستمر. لكنه أضاف أن مراقبة السوق هى الحد الأدنى الذى تستطيعه المنظمة وحلفاؤها للمساعدة فى تفادى تخمة المعروض أو نقصه.

فائض نفط يناير 74 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات



فيما قال عائض القحطانى رئيس الأبحاث فى أوبك يوم الثلاثاء إن فائض مخزونات النفط انخفض كثيرا على مدار العام المنصرم ليصبح 74 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات فى يناير لأسباب منها اتفاق خفض الإنتاج الذى تقوده أوبك.

وقال القحطانى خلال مؤتمر للصناعة إن مخزونات النفط فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى كانت 340 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات فى يناير 2017 قد نزلت إلى 74 مليون برميل فوق ذلك المتوسط فى الشهر الماضى.