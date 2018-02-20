أردوغان: قوات موالية للحكومة السورية حاولت دخول عفرين لكنها اضطرت للعودة





رويترز

قال الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إن بعض القوات الموالية للحكومة السورية حاولت دخول عفرين لكنها اضطرت للعودة بعد قصف مدفعى، مشيرا إلى أنه اتفق مع بوتين وروحانى بشأن قضية عفرين وإن الجماعات الإرهابية ستدفع ثمنا باهظا لأخطائها.

وأعلنت وحدة حماية الشعب الكردية فى بيان صحفى، منذ قليل، تلبية الحكومة السورية الدعوة واستجابت لنداء الواجب وأرسلت وحدات عسكرية اليوم الثلاثاء، وذلك للتمركز على الحدود والمشاركة فى الدفاع عن وحدة الأراضى السورية وحدودها.