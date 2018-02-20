video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أردوغان: قوات موالية للحكومة السورية حاولت دخول عفرين لكنها اضطرت للعودة

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:06 م
أردوغان: قوات موالية للحكومة السورية حاولت دخول عفرين لكنها اضطرت للعودة أردوغان


رويترز
إضافة تعليق

قال الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إن بعض القوات الموالية للحكومة السورية حاولت دخول عفرين لكنها اضطرت للعودة بعد قصف مدفعى، مشيرا إلى أنه اتفق مع بوتين وروحانى بشأن قضية عفرين وإن الجماعات الإرهابية ستدفع ثمنا باهظا لأخطائها.

وأعلنت وحدة حماية الشعب الكردية فى بيان صحفى، منذ قليل، تلبية الحكومة السورية الدعوة واستجابت لنداء الواجب وأرسلت وحدات عسكرية اليوم الثلاثاء، وذلك للتمركز على الحدود والمشاركة فى الدفاع عن وحدة الأراضى السورية وحدودها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات التركية تقصف مقاتلين موالين للحكومة السورية بعد دخولهم منطقة عفرين

رسميا.. الوحدات الكردية: الجيش السورى دخل مدينة عفرين لمواجهة الغزو التركى

اردوغان

عفرين

سوريا

اخبار العرب



لا تفوتك
التعليم: منح الدرجة كاملة لطلاب الثانوية بشمال سيناء حال امتحانهم دور ثانى

التعليم: منح الدرجة كاملة لطلاب الثانوية بشمال سيناء حال امتحانهم دور ثانى

الأرصاد: غدا.. أمطار على الوجه البحرى والقاهرة والصغرى 13 درجة

الأرصاد: غدا.. أمطار على الوجه البحرى والقاهرة والصغرى 13 درجة

Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب

Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب

يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم

يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم

مصرع طالب بالجامعة الأمريكية غرقا فى حمام سباحة فرع التجمع

مصرع طالب بالجامعة الأمريكية غرقا فى حمام سباحة فرع التجمع

الأهلى يحتفل بعيد ميلاد متعب الـ35: صباح الخير ملك الـ+90

الأهلى يحتفل بعيد ميلاد متعب الـ35: صباح الخير ملك الـ+90

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة