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أبو مازن: 6 ملايين فلسطينى يعانون التشرد.. وعلى بريطانيا تحمل نتائح وعد بلفور

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:56 م
أبو مازن: 6 ملايين فلسطينى يعانون التشرد.. وعلى بريطانيا تحمل نتائح وعد بلفور الرئيس الفلسطينى


كتب محمد شرقاوى
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قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إن الأمم المتحدة أخفقت فى تنفيذ قراراتها، كما أن نكبة فلسطين خلفت 6 ملايين لاجئ فلسطينى يعانون التشرد، مطالبا بالعضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة،  وأن تتحمل الحكومة البريطانية نتائج وعد بلفور، مؤكدا أنه رغم الاحتلال لن تتوقف مسيرة التنمية.

وطالب محمود عباس أمام الأمم المتحدة بآلية متعددة الأطراف للسلام فى الشرق الأوسط، مؤكدا أن الفلسطينيين سيكثفون الجهود للحصول على وضع عضو فى الأمم المتحدة، ودعا الدول التى لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك. 

وأضاف عباس، فى جلسة مجلس الأمن، أن فلسطين ترفض استخدام السلاح وحريصون على نشر ثقافة السلام ونبذ العنف، مضيفا أنه يريد الحرية والكرامة للشعب الفلسطينى، كما أن فلسطين تفاوضت مع إسرائيل بجدية ولم يصلا للسلام حتى الآن، مؤكدا أن المفاوضات هى الطريق الوحيد للوصول للسلام.

وتابع الرئيس الفلسطينى: "توصلنا إلى 83 اتفاقا أمنيا مع 83 دولة من بينها الولايات المتحدة وروسيا لمواجهة الإرهاب، كما نعمل على أن تكون لنا سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعى واحد"، مؤكدا أن فلسطين لم ترفض أى دعوة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلى لأنها السبيل الوحيد للسلام، موضحا أنه لا شئ نتج من 86 قرارا من مجلس الأمن صدرت بشأن النزاع الفلسطينى الإسرائيلى.

وأوضح أبو مازن، :"مشكلتنا ليست مع أتباع الديانة اليهودية بل فقط مع من يحتل أرضنا ويمنع حريتنا بصرف النظر عن ديانته"، مضيفا أن مجلس الأمن يؤكد أن القدس مدينة محتلة.

 


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