500 رجل أعمال لبنانى فى أبيدجان للمشاركة بمؤتمر للاستثمار فى أفريقيا





أبيدجان - أ ف ب

يُفتتح فى أبيدجان الجمعة مؤتمر لرجال الأعمال اللبنانيين فى أفريقيا هو الأول من نوعه فى ساحل العاج التى تضم جالية لبنانية كبيرة منخرطة فى الاقتصاد المحلى، بحسب ما اعلن المنظمون.

وقال سفير لبنان لدى ساحل العاج خليل محمد لوكالة فرانس برس، إن مؤتمر "الطاقة الاغترابية اللبنانية" سيضم على مدى يومين مجموعة من 500 شخص بينهم مئة حضروا من لبنان وخارجه، من اجل حضهم "على الاستثمار فى القارة الأفريقية".

وقال منسق المؤتمر بشير سركيس، إن المؤتمر سيُبرز "قصة نجاح" الجالية.

ومن المنتظر مشاركة وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل فى هذا المؤتمر بهدف إطلاق دعوة للاستثمار فى القارة الأفريقية التى تضم أكثر من 500 ألف لبنانى.

والعام 2013 وقّعت ابيدجان وبيروت اتفاقات تعاون اقتصادى، خصوصا فى قطاعى السياحة والصحة.

ويعيش ما بين 80 و100 ألف لبنانى فى ساحل العاج ويشكلون أكبر جالية غير أفريقية فى هذا البلد، وهم يشكلون أيضا "أكبر جالية لبنانية فى أفريقيا، ويمثّلون ثقلا اقتصاديا كبيرا" بحسب السفارة اللبنانية فى أبيدجان.