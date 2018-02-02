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الجمعة، 02 فبراير 2018 07:02 م
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3.9 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال شهر يناير

الجمعة، 02 فبراير 2018 06:00 ص
3.9 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال شهر يناير محمد فريد رئيس البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 3885.27 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 0.69 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.

 

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.97% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.52%، والعرب على 9.51% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

واستحوذت المؤسسات على 52.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.24%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 650.67 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.


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