2.83 % ارتفاعاً بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

2.83 % ارتفاعاً بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال جلسات الأسبوع المنتهىالجمعة، 02 فبراير 2018 10:03 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 15089 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 871 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.01% مغلقاً عند مستوى 2057 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" تراجعاً بنحو 0.96% مغلقًا عند مستوى 14715 نقطة.
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