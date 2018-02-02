2.83 % ارتفاعاً بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى





كتب هانى الحوتى

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 15089 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 871 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.01% مغلقاً عند مستوى 2057 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" تراجعاً بنحو 0.96% مغلقًا عند مستوى 14715 نقطة.