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18 ألف جنيه تعيد البصر لعين الطفل "حسن" وتنقذه من العمى

الجمعة، 02 فبراير 2018 07:00 ص
18 ألف جنيه تعيد البصر لعين الطفل "حسن" وتنقذه من العمى


الشرقية – إيمان مهنى
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"كل أملى فى الحياة أنه يشوف الدنيا ولو بصيص عين واحدة ميطلعش محروم من نور عينه وعشان مش قادرين على تكاليف العلاج"، هذه كانت مناشدة عامل بسيط من محافظة الشرقية، لوزير الصحة والمسئولين، لإنقاذ طفله الرضيع، الذى فقد بصرة بسبب الإهمال فى الحاضنة، ويحتاج إلى 18 ألف جينه، لإجراء عملية تليف على الشبكية للإعادة البصر له.

يقول "محمود عبد اللطيف" عامل من عزبة الزناتى التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، ووالد "حسن" الذى يبلغ من العمر 10 أشهر، إن نجله والد فى 27 مارس 2017، وظل قرابة شهر فى الحاضنة بأحد المراكز الخيرية "لضيق اليد" فى استكمال علاجه بأحد مراكز الحضانات المتخصصة، وعندما تعافى وخرج فى 29 ابريل 2017، لاحظنا عليه أنه لا يرمش مثل الأطفال، وليس لديه استجابة لأى حركة أمامه، واكتشفنا فقده للبصر، استعوضنا ربنا ولم نتخذ إجراء قانونى ضد المركز، قائلا "مفيش حد بيتعرض للإهمال الطبى وعرف يأخد حقه".

ويضيف بقوله، لا أملك ثمن علاج نجلى، ابنى بيضيع قدام عينى، فلابد من إجراء العملية قبل إتمام عامه الأول، لان كل تأخير يضعف نسب النجاح فيها. مناشدا وزير الصحة، وأهل الخير فى تبنى حالة نجله لإنقاذه من فقدان البصر، وإجراء العملية له.

للتواصل مع الحالة :0106 775 3258

 

 

 

الطفل حسن محمود
الطفل حسن محمود

 

تقرير طبي
تقرير طبي

 

تقرير طبي
تقرير طبي

 

تقرير طبي
تقرير طبي

 

تقرير طبى
تقرير طبى

 

 


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