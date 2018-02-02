%0.15 ارتفاعًا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال شهر يناير

%0.15 ارتفاعًا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال شهر ينايرالجمعة، 02 فبراير 2018 12:00 ص
مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15042 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.26% ليغلق عند مستوى 863 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100"ارتفاعاً بنحو 3.56% مغلقاً عند مستوى 2042 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" تراجعاً بنحو 0.15% مغلقًا عند مستوى 14711 نقطة.
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