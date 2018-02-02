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وكيل تعليم دمياط: توفير الكتب المدرسية لجميع الصفوف والمراحل التعليمية

الجمعة، 02 فبراير 2018 12:00 ص
وكيل تعليم دمياط: توفير الكتب المدرسية لجميع الصفوف والمراحل التعليمية السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط


دمياط معتز الشربينى
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أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم الاستعداد مبكرا للفصل الدراسى الثانى وتم التأكيد على جاهزية جميع المدارس للعمل، كما تم توفير جميع الكتب المدرسية لجميع الصفوف والمراحل بنسبة 100% وسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بجميع المدارس.

وأشار سويلم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم التأكيد على مديرى الإدارات التعليمية متابعة انتظام الجداول وخطة العمل بالمدارس وفق الخطة الزمنية الموضوعة مسبقا، كما أكد سويلم على انضباط العمل بالمدارس منذ اللحظة الأولى للفصل الدراسى الثانى كيوم دراسى عادى وتكليف لجان المتابعة بمتابعة انتظام العملية التعليمية منذ اللحظة الأولى.

وأضاف سويلم، أنه تم التأكيد على جميع المدارس بالاهتمام بداية الصباح وتحية العمل وتفعيل الأنشطة المدرسية وإلقاء كلمة عن بمناسبة عيد الشرطة وشهداء الشرطة فى طابور الصباح لأول يوم دراسى.


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