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وكالة الأنباء العمانية: مراسم استقبال على أعلى مستوى تنتظر زيارة السيسي الأحد

الجمعة، 02 فبراير 2018 02:52 م
وكالة الأنباء العمانية: مراسم استقبال على أعلى مستوى تنتظر زيارة السيسي الأحد الرئيس السيسى


مسقط - محمد سعد
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يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى سلطنة عمان تستغرق ثلاثة أيام بعد غد، الأحد، وذلك امتدادا للعلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والسلطنة وتلبية دعوة من السلطان قابوس، وستُجرى للرئيس عبدالفتاح السيسى مراسم استقبال رسمية على أعلى مستوى.

 

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذه الزيارة تأتى تعزيزًا لمسيرة التعاون المثمر بين السلطنة وجمهورية مصر العربية الشقيقة وحرصًا من قيادتى البلدين على دعم المصالح المشتركة بين الجانبين فى مختلف المجالات.

 


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