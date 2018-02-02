وفد البنك الأفريقى للتنمية يختتم زيارة إلى تونس وسط تعهدات بمزيد من الدعم

وفد البنك الأفريقى للتنمية يختتم زيارة إلى تونس وسط تعهدات بمزيد من الدعمالجمعة، 02 فبراير 2018 05:14 م
البنك الأفريقى للتنمية
تونس - أ ش أ
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اختتم وفد من مجلس إدارة البنك الأفريقى للتنمية، يضم 12 مسئولا، زيارة إلى تونس أجرى خلالها سلسلة مشاورات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص، وسط تعهدات بالمزيد من الدعم لتونس فى برنامجها الإصلاحى ودعم المبادرة الخاصة وتحفيز الصادرات التونسية.
وقال رئيس بعثة البنك موسى دوسو - خلال لقائه مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى زياد العذارى - إن البنك يتعهد بدفع المسار الإصلاحى فى مجال الوظائف العامة والإصلاح الجبائى وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المبادرة الخاصة وتشجيع الشباب من خلال تعميم برنامج سوق التنمية، ودفع الصادرات التونسية نحو السوق الأفريقية.
وشدد العذارى على " أن الحكومة التونسية تعمل حاليا على تسريع نسق الإصلاحات التى تهدف بالأساس إلى رفع نسق النمو ودفع الاستثمار المحلى والأجنبى من خلال الحد من التعطيلات الإدارية، وتشجيع المبادرة الخاصة للشباب وتعزيز الصادرات.
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