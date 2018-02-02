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وفاة سيدة ونجلها أثناء الاستحمام بقرية بالغربية

الجمعة، 02 فبراير 2018 09:04 م
وفاة سيدة ونجلها أثناء الاستحمام بقرية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية


الغربية عادل ضرة
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شهدت قرية سند بسط التابعة لمركز زفتى وفاة سيدة ونجلها داخل الحمام خنقا أثناء الاستحمام تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى زفتى العام وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء طارق داوود مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة زفتى والسنطة  بالعثور على جثة سيدة فى العقد الثالث من العمر ربة منزل وطفلها داخل الحمام وتبين ان الجثة لسيدة تدعى نورهان وطفلها تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى تحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة  التى تولت التحقيق وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وعما اذا كانت هناك شبهه جنائية حول الحادث. 

 


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