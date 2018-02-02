video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 08:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية تونس يبحث مع نظيره الفرنسى التعاون الثنائى

الجمعة، 02 فبراير 2018 06:12 ص
وزير خارجية تونس يبحث مع نظيره الفرنسى التعاون الثنائى خميس الجهيناوى وزير الشؤون الخارجية التونسى


تونس أ ش أ
إضافة تعليق

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، الخميس ، بمقر وزارة الخارجية ، مع نظيره الفرنسى جان إيف لودريان سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين خاصة فى المجالات التنموية.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية ـ فى بيان مساء الخميس- أن الوزيرين أكدا ، خلال اللقاء ، أهمية متابعة نتائج زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون إلى تونس تلبية لدعوة من الرئيس الباجى قائد السبسي.

كما أشرف الوزيران على حفل توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالحوار الاستراتيجى فى المجالين الاقتصادى والتنموى بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية ، وقطاع الطاقة فى تونس ، والشراكة بين "فرنسا الاستراتيجيا" ومجلس التحاليل الاقتصادية ، إضافة إلى إعلان مصالح مشتركة بين الحكومة التونسية وشركة (إيرباص) ، واتفاق إطارى بين المدرسة الوطنية للإدارة بتونس وجامعة (باريس دوفين).

وتولى توقيع هذه الاتفاقيات كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى زياد العذارى وكاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجانى ورئيس مجلس التحاليل المالية عفيف شلبى ومدير المدرسة الوطنية للإدارة عبد اللطيف حمام عن الجانب التونسى وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا تعتقل حفيد حسن البنا بعد فضائحه الجنسية.. ناشطات فى مجال الحقوق النسوية يتهمن طارق رمضان باغتصابهن.. هند عيارى: اعتدى علىّ وهددنى بالقتل.. وامرأة مصابة بعجز ترفض الإفصاح عن هويتها: اغتصبنى بعنف فى فرنسا

فرنسا توصى رعاياها بعدم السفر لأفغانستان بسبب تردى الوضع الأمنى

وزير خارجية تونس

أخبار تونس

تونس

وزير الخارجية الفرنسى



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

تعرف على الملامح الرئيسية للنظام التعليمى الجديد فى 6 نقاط

تعرف على الملامح الرئيسية للنظام التعليمى الجديد فى 6 نقاط

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

مطالب برلمانية بتفعيل القانون لمواجهة الداعين لمقاطعة انتخابات الرئاسة.. "بكرى" يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.. والطماوى: أمر مجرم قانونا وهدفهم تعطيل الدستور.. وقانونى: عقوبتهم السجن 5 سنوات

مطالب برلمانية بتفعيل القانون لمواجهة الداعين لمقاطعة انتخابات الرئاسة.. "بكرى" يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.. والطماوى: أمر مجرم قانونا وهدفهم تعطيل الدستور.. وقانونى: عقوبتهم السجن 5 سنوات

من الخلاف إلى الصدام.. صراع المؤسسات يربك واشنطن بعد فتنة "التدخلات الروسية".. الكونجرس يفرج عن مذكرة تتهم الـ"FBI" و"العدل" تسيس تحقيقات التدخل الروسى فى انتخاب ترامب.. وول ستريت تتوقع المزيد من الصدامات

من الخلاف إلى الصدام.. صراع المؤسسات يربك واشنطن بعد فتنة "التدخلات الروسية".. الكونجرس يفرج عن مذكرة تتهم الـ"FBI" و"العدل" تسيس تحقيقات التدخل الروسى فى انتخاب ترامب.. وول ستريت تتوقع المزيد من الصدامات

وزارة البترول تجدد نفيها لشائعات رفع أسعار الوقود وتطمئن المواطنين

وزارة البترول تجدد نفيها لشائعات رفع أسعار الوقود وتطمئن المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة