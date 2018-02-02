وزير خارجية تونس يبحث مع نظيره الفرنسى التعاون الثنائى

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بحث وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، الخميس ، بمقر وزارة الخارجية ، مع نظيره الفرنسى جان إيف لودريان سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين خاصة فى المجالات التنموية.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية ـ فى بيان مساء الخميس- أن الوزيرين أكدا ، خلال اللقاء ، أهمية متابعة نتائج زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون إلى تونس تلبية لدعوة من الرئيس الباجى قائد السبسي.

كما أشرف الوزيران على حفل توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالحوار الاستراتيجى فى المجالين الاقتصادى والتنموى بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية ، وقطاع الطاقة فى تونس ، والشراكة بين "فرنسا الاستراتيجيا" ومجلس التحاليل الاقتصادية ، إضافة إلى إعلان مصالح مشتركة بين الحكومة التونسية وشركة (إيرباص) ، واتفاق إطارى بين المدرسة الوطنية للإدارة بتونس وجامعة (باريس دوفين).

وتولى توقيع هذه الاتفاقيات كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى زياد العذارى وكاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجانى ورئيس مجلس التحاليل المالية عفيف شلبى ومدير المدرسة الوطنية للإدارة عبد اللطيف حمام عن الجانب التونسى وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين.