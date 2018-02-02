وزير النفط العراقى: وصول الإنتاج من الغاز السائل إلى 6125 ألف طن باليوم





كتب: أحمد أبو حجر

كشف وزير النفط العراقى عن وصول الإنتاج الوطنى من الغاز السائل إلى 6125 ألف طن باليوم، مؤكدا أنه إنجاز وطنى غير مسبوق يضاف إلى الإنجازات التى حققتها وزارة النفط على الرغم من التحديات الاقتصادية.

وقال وزير النفط العراقى جبار على اللعيبى فى برقية رفعها الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى ان حرص العاملين فى القطاع النفطى وتفانيهم ومواصلتهم الليل بالنهار قد ساهم فى اختزال زمن الإنجاز المخطط له من عام الى اشهر قليلة وتحقيق زيادة كبيرة فى الانتاج وصلت الى اكثر من 40‎ % وهذا يمثل اضافة نوعية للإنتاج الوطنى يمهد لدخول العراق بقوة الى مصاف الدول المصدرة للغاز.

كان وزيرالنفط العراقى قد أعلن فى الشهر الماضى عن مجمل الشحنات المصدرة من الغاز المستثمر للعام الماضى 2017 ،حيث بلغت (29 ) شحنة من مكثفات الغاز و( 51) شحنة من الغازالسائل ، وان الكميات المصدرة من المكثفات بلغت (677,885 ) الف متر مكعب ، و الغاز السائل بلغت الكميات المصدرة منه (143,667) الف طن مترى ، مشيرا الى ان الكميات تم تصديرها من الموانئ الجنوبية فى خور الزبير عن طريق شركة غاز البصرة .