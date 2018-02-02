وزير القوى العاملة يتابع عودة جثمان مصرى ومستحقات أسرته فى إيطاليا





كتب محمود راغب

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات للمستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة عودة جثمان المواطن المصري حسن جودة عراقي الذي توفي في إيطاليا، فضلا عن مستحقات الأسرة لدي هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أن المواطن المصري المتوفي حسن جودة عراقي من مدينة بنها، بمحافظة القليوبية توفي في أثناء أداء عمله، وهو متزوج ويعول زوجة وطفلان والأسرة تقيم بإيطاليا - ميلانو .

ويقوم مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة عودة الجثمان لأرض الوطن ، فضلا عن مستحقاته لدي صاحب العمل والتقرير الطبي وكذلك مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات "الأنبس"، وقد قدم المكتب خالص تعازي الوزير محمد سعفان والسفير أيهاب أبو سريع القنصل العام لأسرة المتوفي.