وزير العدل العراقى يدعو الدول العربية للمشاركة فى إعادة اعمار العراق

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دعا وزير العدل العراقى، حيدر الزاملى، اليوم الجمعة، الدول العربية إلى المشاركة فى مجال الإعمار والاستثمار فى العراق من أجل تحقيق وحدة اقتصادية وتكامل فى جميع المجالات التى تؤسس لوحدة اقتصادية عربية تخرج عن نطاق الاحتكار الأجنبى فى هذه المجالات.

وذكر بيان لوزارة العدل العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن وزير العدل حيدر الزاملى، استقبل فى مكتبه الرسمى بمقر الوزارة السفير التونسى فى العراق إبراهيم الرزقى، إذ أكد الوزير العراقى أن الدول العربية حققت دورا كبيرا فى مجال العمل الأمنى وتبادل المعلومات ومحاربة الإرهاب، وأشاد وزير العدل، بعمق الأواصر بين الشعبين التونسى والعراقى والذى تجسد فى مساندة العراق خلال محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات والتعاون فى مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد السفير التونسى، أن العراق حقق انتصاراً كبيراً على الإرهاب يتطلب دعما ومساندة عربية من أجل المساهمة فى نهوضه ومحو الآثار المدمرة التى تركتها الأعمال الإرهابية على بناه التحتية، وإعادة العراق إلى منظومة العمل العربى المشترك ودوره الريادى فى مختلف المجالات.