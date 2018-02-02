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وزير البيئة والتنمية المحلية يناقشان مشكلات المقالب العشوائية

الجمعة، 02 فبراير 2018 12:31 م
وزير البيئة والتنمية المحلية يناقشان مشكلات المقالب العشوائية الدكتور خالد فهمى وزير البيئة


كتب - أسماء نصار
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عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مساء أمس الخميس، لمناقشة مشكلات مقالب القمامة العشوائية، حيث تم عرض الوضع بمحافظة المنوفية كبداية وخاصة مقلب أبو خريطة وتم الاتفاق على خطة للعمل، وذلك بحضور الدكتورة ناهد  يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسكرتير العام لمحافظة المنوفية، وممثلى مشروع إدارة المخلفات، وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى.
 
وقامت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعرض الدراسات التى تمت والحلول المتاحة، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية والبعد الزمنى  لتطوير مقلب أبو خريطة، حيث تم اختيار بديل منها، وجارى اعداد كراسات الشروط والمواصفات لطرح هذه العملية على أن يتم تكرار ذلك فى باقى المحافظات، فى إطار خطط التعاون بين وزارة  البيئة ووزارة التنمية المحلية والمحافظين المعنين للقضاء على مشكلات المقالب العشوائية.
 
كما تعرض الاجتماع للمقالب الموجودة حول محافظة القاهرة ووضعها  الحالى والخطط الموضوعة لمواجتها وخاصة فى إطارانتهاء عقود الشركات الأجنبية وإحلالها  بشركات مصرية، كما اتفق الحضور على عقد اجتماع قريبًا بحضور الجهات الأخرى المعنية لتنفيذ الخطة الموضوعة من وزارة البيئة.
 

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البيئة

المقالب العشوائية

التنمية المحلية



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