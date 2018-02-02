وزير الإسكان يبحث مع مجموعة "الطيار" السعودية فرص الاستثمار بمصر





كتب محمد طارق

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وفدا من مجموعة "الطيار" السعودية، برئاسة عبدالله الداود، المدير العام التنفيذى للمجموعة، والعضو المنتدب، وأشرف شيحة، رئيس فرع المجموعة بمصر، بهدف بحث الاستثمار فى مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية.

وأكد الداود خلال الاجتماع أن المجموعة من الشركات الكبرى على مستوى الشرق الأوسط، ولها استثمارات فى قطاعات مختلفة، منها السياحية والعقارية، والشركة مُدرجة فى البورصة السعودية، ولها استثمارات بمصر، كما أنها تُعد أكبر شركة سياحة فى الوطن العربى، ومصر ثانى أكبر وجهة سياحية لها.

ومن جانبه رحب الدكتور مصطفى مدبولى بالمستثمرين السعوديين، مؤكدا أن المصريين يُكنون للسعودية وقيادتها وشعبها كل الحب والتقدير، والحكومة سعيدة بزيادة استثمارات الشركة فى مصر، وعلى أتم الاستعداد لتقديم الفرص الجاهزة للاستثمار.

وقال وزير الإسكان: "لدينا عدد من المشروعات السياحية والفندقية بالعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، فبالنسبة للعلمين، وهى إحدى المدن المهمة على ساحل البحر المتوسط، من المقرر أن تحتوى على نحو 25 ألف غرفة فندقية، وهناك عدد من الكيانات السياحية الكبرى ترغب فى الاستثمار بالمدينة، وبالفعل وقعنا بروتوكول تعاون مع مجموعة ماريوت العالمية، وهناك بروتوكولات أخرى سيتم توقيعها خلال أيام، مشيرا إلى أن العلمين الجديدة، مدينة متكاملة تعمل طول العام".

وأضاف مدبولى للشركة السعودية: "يمكنكم الاستثمار فى تنفيذ أبراج فندقية على البحر مباشرة، ونحن يهمنا وجود مجموعتكم فى المدينة، لما لها من استثمارات واسعة، فى هذا القطاع، كما أن الوزارة لديها أيضاً فى العاصمة الإدارية الجديدة 20 برجاً، ستتولى تنفيذها بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، وشركة (CSCEC) الصينية، وهى إحدى أكبر شركات المقاولات العالمية، وسيتم بناء أطول برج فى إفريقيا ضمن هذه الأبراج، ويمكن التعاون معكم للحصول على أحد هذه الأبراج، وإدارتها".