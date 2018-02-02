وزير الأوقاف من الإسكندرية: الرئيس يراعى الله فى مال الوقف وأمر بتوظيفها

وزير الأوقاف من الإسكندرية: الرئيس يراعى الله فى مال الوقف وأمر بتوظيفهاالجمعة، 02 فبراير 2018 03:18 م
الدكتور محمد مختار جمعه ، وزير الأوقاف
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمر بحماية مال الوقف على مستوى الجمهورية، وملاحقة المزوريين للحجج والعقود، ووضع شروط جديدة، قائلاً" لدينا رئيس بيراعى الله وأمر بتوظيف المال فى الأمور الشرعية".
وأضاف خلال كلمته بختام فعاليات معسكر الوافدين، أن هناك تعليمات لوضع الوقف فى المصاريف الشرعية والأغراض المنوطة بها، وتعظيم الاستثمار، وبدأت الإجراءات لحماية الوقف بمنع التعديات، ومنع تزوير الحجج وعدم نقل الملكية الوقف، إلا بخطاب مركزى من الوزارة، بالإضافة إلى خطاب من هيئة الأوقاف، وسيتم إرسال التعليمات لجميع الجهات المنوطة بتنفيذها، والشهر العقارى، وهذه ضمانات لحفظ مال الأوقاف.
وأشار، إلى أن مال الوقاف لا يسقط بالتقادم، وهناك رئيس يحميه ووزارة وحكومة تنفذ التعليمات بمنتهى الشدة والصرامة، ولن يسمح بأخذ مال الوقف، موضحاً أن محافظة الإسكندرية من أكبر المحافظات التى لديها أراضى للأوقاف، وتم وضع رسومات والانتهاء منها بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، فى إطار المخطط الكامل لتطوير المحافظة.
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