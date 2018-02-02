وزير الأوقاف: المشاركة الإيجابية فى الممارسة الديمقراطية مطلب شرعى ووطنى

وزير الأوقاف: المشاركة الإيجابية فى الممارسة الديمقراطية مطلب شرعى ووطنىالجمعة، 02 فبراير 2018 08:06 م
كتب لؤى على
أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أثناء جولته الدعوية بمدينة الإسكندرية اليوم الجمعة، أن المشاركة الإيجابية في العملية الديمقراطية مطلب شرعي ووطنى، وأن الإدلاء بالصوت أمانة ينبغى على كل إنسان أن يعطيه لمن يستحقه ممن يغلب على ظنه أنه القادر على تحقيق مصالح البلاد والعباد.
وتابع: مصالح الأوطان والعمل على دعم صمودتها وقوتها ودفع جميع المخاطر التى تتهددها هو من صميم الواجب الديني والوطني، وأننا لا يمكن أن نترك أمن أوطاننا لمن يعبث به فعلا أو قولا ، تحريضا مباشرا أو غير مباشر، مع تفريقنا الواضح بين الوفاء بواجبنا الديني والمهني والوطني، والذي نعد التأكيد على المشاركة الإيجابية والدعوة إليها جزءا لا يتجزأ منه، وبين حرصنا الواضح على عدم العودة إلى استخدام المساجد أو توظيفها لصالح أشخاص أو أحزاب أو جماعات، أو استخدامها في الدعاية الانتخابية ، فقداسة المساجد وحرمتها وكونها للعبادة والدعوة إلى الله وحده يحتم النأي بها عن التوظيف السياسي ، لكن يظل لها دورها الريادي في التوجيه العام في كل ما من شأنه صالح البلاد والعباد ، للمصلحة العامة ، وهي مصلحة معتبرة شرعا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة