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وزيرة التضامن: مساعدات عاجلة لأهالي ضحايا حادث طريق المنيا الصحراوى الغربى

الجمعة، 02 فبراير 2018 09:19 م
وزيرة التضامن: مساعدات عاجلة لأهالي ضحايا حادث طريق المنيا الصحراوى الغربى غادة والي وزيرة التضامن


كتب مدحت وهبة
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  في متابعة فورية لحادث التصادم بطريق المنيا الصحراوي الغربي،  وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وكيل الوزارة بالمنيا،محمد سيد بالتواجد في الموقع وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر الضحايا.

وعلى الفور انتقل وكيل وزارة التضامن إلى موقع الحادث حيث نقل المصابون إلى مستشفى التأمين الصحي بينما تم نقل المتوفين إلى مستشفى المنيا العام.

وأكد محمد السيد  وكيل وزارة التضامن بمحافظة المنبت أنه تم صرف مساعدات عاجلة للمصابين من مؤسسة التكافل وجمعية الهلال الأحمر لأسر المتوفين والمصابين، لافتا الى أن هناك مساعدات آجلة خلال ساعات لتوفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية للمصابين و أسر الضحايا.

كان مستشفى المنيا العام قد أعلن حالة الطوارئ في أعقاب حادث التصادم في طريق المنيا الصحراوي الغربي الذي أسفر عن وفاة ١١حالة وإصابة ٢٣ حالة إصاباتهم متفاوتة ؛ حيث تم علاج  أكثر من حالة وخروجهم بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم،ومازال فريق مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا على المكان لاستكمال حصر الحالات وتقديم المزيد من المساعدات لهم ولذويهم.

 

 

 


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التضامن

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