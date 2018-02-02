وزيرة التخطيط: لجنة الصعيد مكلفة بسرعة إنهاء المشروعات فى مواعيدها

وزيرة التخطيط: لجنة الصعيد مكلفة بسرعة إنهاء المشروعات فى مواعيدهاالجمعة، 02 فبراير 2018 08:00 ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن اللجنة الفنية لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد، مكلفة بالتواجد فى محافظتى سوهاج وقنا لسرعة إنهاء المشروعات فى مواعيدها المحددة وسرعة وضع خطة استراتيجية للمحافظتين وخطة العام المقبل بالمشاركة مع مواطنى المحافظات.
وأضافت هالة السعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة مشكلة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنجاز أعمال الصرف الصحى والمياه فى خطة السنة الأولى للمشروع والموافقة على دليل التشغيل للبرنامج وإرساله للجنة التسيير والتأكيد على سرعة العمل الميدانى.
إضافة تعليق
دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"
حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة