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وزيرة التخطيط: لجنة الصعيد مكلفة بسرعة إنهاء المشروعات فى مواعيدها

الجمعة، 02 فبراير 2018 08:00 ص
وزيرة التخطيط: لجنة الصعيد مكلفة بسرعة إنهاء المشروعات فى مواعيدها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى


كتب مصطفى عبد التواب
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن اللجنة الفنية لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد، مكلفة بالتواجد فى محافظتى سوهاج وقنا لسرعة إنهاء المشروعات فى مواعيدها المحددة وسرعة وضع خطة استراتيجية للمحافظتين وخطة العام المقبل بالمشاركة مع مواطنى المحافظات.

 

وأضافت هالة السعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة مشكلة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنجاز أعمال الصرف الصحى والمياه فى خطة السنة الأولى للمشروع والموافقة على دليل التشغيل للبرنامج وإرساله للجنة التسيير والتأكيد على سرعة العمل الميدانى.

 


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