وزيرة التخطيط تبحث مع وفد من الأمم المتحدة فرص التعاون المشترك





كتب مصطفى عبد التواب

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارة اجتماعًا، برئاسة وزيرة التخطيط ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، مع وفد من الأمم المتحدة، وذلك لمناقشة فرص دعم مكاتب الأمم المتحدة لمهام وخطط الوزارة والتي تتعلق بتنفيذ خطط الدولة والتي تسعى في الأساس إلى تلبية احتياجات المواطن المصري من حيث توجيه موارد الدولة للخدمات الأساسية علي الوجه الأمثل إضافة إلى المتابعة الدقيقة لمدى تنفيذ أهداف تلك الخطط وربطها مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى بيان اليوم،: "يأتي هذا الاجتماع في إطارسعى وزارة التخطيط إلى تعزيز أواصر التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها في مصر لدعم جهود الوزارة في تحقيق مهامها وأهدافها إلى جانب تحسين الكفاءة العامة".

وأضافت "السعيد": "ستقوم وزارة التخطيط بالتعاون مع الوزارات المعنية بتحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية للتعاون بصددها مع مكاتب الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها، وهذا سيسهم في تعزيز كفاءة عملية تنفيذ الخطط العامة والاستثمارية للدولة، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030

ومن جانبه، أكد ديكتاس- ممثل سكرتير عام الأمم المتحدة في مصر والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الاجتماع عن بالغ التقدير لمبادرة الدكتورة هالة السعيد ووزارة التخطيط لعقد هذا اللقاء وإتاحة الفرصة للتعرف بشكل مباشر علي مسئولي الوزارة وطبيعة مهامهم التخطيطية والتنموية والاقتصادية ورؤيتهم حول النهوض بالملفات المختلفة

وأعرب ديكتاس عن استعداد مكاتب الأمم المتحدة لتقديم كافة أوجه المساندة لتلك الجهود، والمشاركة في توفير عناصر الدعم المطلوبة لمسئولي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لقيامهم بالمهام المحورية المسنوده إليهم بالشكل الأمثل

وصرح المستشار حازم زكي مستشار الوزيرة للعلاقات الدولية ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة عقب الاجتماع بأن الدكتورة هالة السعيد ومسئولو الوزارة حرصوا خلال اللقاء علي تحديد المجالات ذات الأولوية والتى تعود بالنفع المباشر على جهود الدولة للتعاون بصددها مع مكاتب الأمم المتحدة، وذلك في ظل توفر الخبرات الدولية لديها فى تلك المجالات.

وأضاف أنه تم الاتفاق علي خطوات واضحة لتلقي الدعم والمساندة الفنية حيال تلك الأولويات في أقرب وقت، وذلك عقب دراسة أبعادها المختلفة مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة، مما سيؤدي فى النهاية إلى تعزيز كفاءة تنفيذ الخطط العامة والاستثمارية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة المحلية والدولية، والوصول للغايات المرتبطة بتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وشارك فى الاجتماع ممثل سكرتير عام الأمم المتحدة في مصر والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وكذا رؤساء مكاتب منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية،ومنظمة الزراعة والأغذية،إلى جانب حضور عدد من ممثلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج التنمية الصناعية التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، بالإضافة لممثلين وزارة الخارجية، ووزارة التنمية المحلية.