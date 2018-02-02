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وزيرا التعليم والاتصالات يبحثان تطوير العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا

الجمعة، 02 فبراير 2018 01:47 م
وزيرا التعليم والاتصالات يبحثان تطوير العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  التقى بالمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث أوجه تطوير المنظومة التعليمية من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.

حضر اللقاء الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، و حبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفني، ومن وزارة الاتصالات الدكتور المعتز بالله رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات، وعدد من قيادات الوزارتين

أكد شوقى خلال اللقاء على ضرورة تغيير نظام التعليم لينتقل من الحفظ والتلقين إلى مهارات جديدة تواكب التطورات التكنولوجية في إطار رؤية تنمية مصر المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة الخاصة باستخدام التكنولوجيا في التعليم تعتمد على أكثر من عنصر من بينها البنية التحتية الخاصة بالاتصالات، وبنك المعرفة، وتنمية مهارات الموارد البشرية كالمعلمين ومديري المدارس، فضلًا عن مديري المديريات والإدارات التعليمية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الوزارتين في عدد من المجالاتK ومنها تطوير المحتوى التفاعلي، و تدريب المعلمين والإداريين.

من جانبه، أشاد القاضي بالمبادرات الهامة التي يقودها شوقي، ومن بينها بنك المعرفة كما أشاد بالتعاون المثمر بين الوزارتين، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء؛ لتوحيد الجهود والأفكار وإعداد إستراتيجية موحدة للتعليم؛ لأن النظم الجديدة في التعليم هى نظم مبنية على التكنولوجيا.

 

 

 

 


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