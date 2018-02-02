وزارة الهجرة تختتم أول دورة تدريبية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

اختتمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات أول دورة تدريبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية.

اعتمد الدكتور صابر سليمان مساعد مساعد وزيرة الهجرة للدعم الفني، والأستاذة الدكتورة سعاد عبد الرحيم، رئيس المركز القومي للبحوث الجنائية شهادات تخرج 75 مدربا من مختلف الوزارات.

شارك في هذه الدورة ممثلون عن وزارة التضامن ‏الاجتماعي بواقع 35 متدربا، وزارة الأوقاف بواقع 34 متدربا، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني «قطاع التعليم الفني» بعدد ‏خمسة متدربين بالدورة الأولى، ثم ٣٠ متدربا بالدورة الثانية.

‎

يأتي ذلك في ضوء الدور المنوط بالوزارة نحو إيجاد أنسب السبل لتوعية الشباب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية ‏والاتجار في البشر، وإيمانا بأهمية دور الشباب في التنمية الشاملة في مصر‎، وهذه الدورة جاءت نتاج بروتوكول التعاون الذي أبرم بين وزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج والمركز القومي للبحوث الاجتماعية ‏والجنائية، بهدف اعتماد مدربين للتوعية من تلك الظاهرة، وكذلك تدريب الشباب المصري في المحافظات الأكثر تصديرا ‏للهجرة غير النظامية‎.

تعتمد الدورة شهادة المدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير ‏النظامية والاتجار في البشر، لتصبح أول هذه الدورة من الدورات الرائدة التي يتم انتهاجها لأول مرة في مصر، من قبل وزارة الدولة للهجرة ‏والمصريين بالخارج، وسيتم من خلالها تدريب واعتماد المجموعة الأولى من السادة الباحثين والأخصائيين الاجتماعيين ‏بوزارات التضامن والتربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك الواعظين والواعظات التابعين لوزارة الأوقاف، وكذلك الواعظين ‏بالكنائس المصرية.

ويتجلي الهدف العام من اعتماد المدربين هو توفير كوادر من أبناء محافظات مصر كلها؛ لإشراكهم في حملات توعية ‏الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر في محافظاتهم ضمن خطة الوزارة العامة والشاملة في هذا ‏الصدد‎.