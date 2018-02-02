وزارة الدفاع البريطانية تحقق في وفاة أحد ضباطها فى العراق





(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة عن فتح تحقيق في وفاة أحد ضباط الجيش البريطاني - برتبة كابتن - المتواجدين في العراق، في إطار بعثة بريطانيا لدعم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية - على موقعها الإلكتروني - أن الضابط البريطاني دين سبروتينج مات أمس الأول في قاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية حيث تتمركز قوات التحالف الدولي والقوات العراقية في محافظة الأنبار غرب بغداد.

وأفادت بأنه تجرى تحقيقات في سبب الوفاة غير أنه من المستبعد أن تكون الوفاة ناتجة عن إطلاق ناري، وليست حالة انتحار.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية، قولها إنه من الممكن أن يكون الضابط البريطاني لقى مصرعه نتيجة اصطدام مركبة به داخل القاعدة.

وأفادت بأن سبروتينج هو ثاني فرد عسكري بريطاني يلقى حتفه ضمن إطار عملية "شادر" البريطانية، وهو الإسم الذي يطلق على البعثة البريطانية المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة داعش.