video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 08:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

واشنطن: لا نستبعد شن ضربات عسكرية بعد اتهامات بهجمات كيميائية جديدة فى سوريا

الجمعة، 02 فبراير 2018 03:08 ص
واشنطن: لا نستبعد شن ضربات عسكرية بعد اتهامات بهجمات كيميائية جديدة فى سوريا غارات جوية _ صورة أرشيفية


واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن مسئول أمريكى كبير، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد شن ضربات عسكرية فى سوريا، بعد اتهامات بحصول هجمات كيميائية جديدة فى البلاد.

وقال المسئول، أن نظام الرئيس السورى بشار الاسد وتنظيم داعش "يواصلان استخدام الاسلحة الكيميائية"، فيما قال مسؤول ثان ان الرئيس الاميركى "لا يستبعد اي" خيار وان "استخدام القوة العسكرية يتم بحثه على الدوام".

وتأتى هذه التصريحات فى اعقاب تقارير عن هجمات جديدة بالسارين والكلور، بينها معلومات لم يتم التأكد منها حتى الان عن هجوم كيميائى على مدينة دوما المحاصرة فى شرق دمشق.

وقال احد المسؤولَين ان "الرئيس (الاميركي) لا يستبعد شيئا"، من جهته اكد مسؤول ثالث ان واشنطن لديها أدلة على ان الحكومة السورية "لا تزال لديها القدرة على انتاج" غاز الكلور والسارين، وانها تسعى للحصول على وسائل جديدة لاستخدام هذه المواد المحظورة كأسلحة كيميائية.

واعرب المسؤولون الثلاثة عن خشيتهم من ان يعمد النظام السورى الى حشو هذه الغازات السامة فى قذائف هاون وذخائر برية اخرى كبديل عن البراميل المتفجرة التى يتم القاؤها من المروحيات.

كما تخشى واشنطن من ان يتخطى نطاق استخدام هذه الاسلحة النظام السورى والحدود السورية ليصل الى داخل اراضيها اذا لم يحرك المجتمع الدولى ساكنا.

وقال المسؤول الثانى "اذا لم يتحرك المجتمع الدولى الآن فسنشهد استخدام المزيد من الاسلحة الكيميائية، ليس من قبل سوريا فحسب بل من قبل جهات غير حكومية، واذا لم نفعل شيئا فان استخدامها سيمتد ليصل الى السواحل الاميركية .

من جهته، افاد المرصد السورى لحقوق الانسان الخميس عن "استهداف قوات النظام فجر الخميس أطراف مدينة دوما (فى الغوطة الشرقية) بأربعة صواريخ، ما تسبب بحالات اختناق لدى 3 أشخاص".

وأورد المرصد أن "سكاناً اتهموا قوات النظام باستهدافهم بصواريخ تحوى غاز الكلور"، وقد غادر المصابون الثلاثة المستشفى بعد ساعتين من تلقيهم العلاج، بحسب المرصد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"موبايلات داعش" تكشف أسرار التنظيم.. مركز أمريكى يتمكن من فك شفرات الدواعش.. وصحيفة أرجنتينية: 80% من بيانات الهواتف متاحة لأجهزة الأمن.. ومسئولة: التقنيات ساهمت فى دحر الجماعة الإرهابية فى سوريا والعراق

الخارجية الأمريكية: قلقون من استخدام قوات سوريا "الكلور" بالغوطة الشرقية

المعارضة السورية: متمسكون بالشرعية الدولية والأمم المتحدة لحل أزمة سوريا

واشنطن

شن ضربات عسكرية

هجمات كيميائية جديدة

سوريا



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

تعرف على الملامح الرئيسية للنظام التعليمى الجديد فى 6 نقاط

تعرف على الملامح الرئيسية للنظام التعليمى الجديد فى 6 نقاط

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

مطالب برلمانية بتفعيل القانون لمواجهة الداعين لمقاطعة انتخابات الرئاسة.. "بكرى" يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.. والطماوى: أمر مجرم قانونا وهدفهم تعطيل الدستور.. وقانونى: عقوبتهم السجن 5 سنوات

مطالب برلمانية بتفعيل القانون لمواجهة الداعين لمقاطعة انتخابات الرئاسة.. "بكرى" يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.. والطماوى: أمر مجرم قانونا وهدفهم تعطيل الدستور.. وقانونى: عقوبتهم السجن 5 سنوات

من الخلاف إلى الصدام.. صراع المؤسسات يربك واشنطن بعد فتنة "التدخلات الروسية".. الكونجرس يفرج عن مذكرة تتهم الـ"FBI" و"العدل" تسيس تحقيقات التدخل الروسى فى انتخاب ترامب.. وول ستريت تتوقع المزيد من الصدامات

من الخلاف إلى الصدام.. صراع المؤسسات يربك واشنطن بعد فتنة "التدخلات الروسية".. الكونجرس يفرج عن مذكرة تتهم الـ"FBI" و"العدل" تسيس تحقيقات التدخل الروسى فى انتخاب ترامب.. وول ستريت تتوقع المزيد من الصدامات

وزارة البترول تجدد نفيها لشائعات رفع أسعار الوقود وتطمئن المواطنين

وزارة البترول تجدد نفيها لشائعات رفع أسعار الوقود وتطمئن المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة