واشنطن: لا نستبعد شن ضربات عسكرية بعد اتهامات بهجمات كيميائية جديدة فى سوريا





واشنطن (أ ف ب)

أعلن مسئول أمريكى كبير، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد شن ضربات عسكرية فى سوريا، بعد اتهامات بحصول هجمات كيميائية جديدة فى البلاد.

وقال المسئول، أن نظام الرئيس السورى بشار الاسد وتنظيم داعش "يواصلان استخدام الاسلحة الكيميائية"، فيما قال مسؤول ثان ان الرئيس الاميركى "لا يستبعد اي" خيار وان "استخدام القوة العسكرية يتم بحثه على الدوام".

وتأتى هذه التصريحات فى اعقاب تقارير عن هجمات جديدة بالسارين والكلور، بينها معلومات لم يتم التأكد منها حتى الان عن هجوم كيميائى على مدينة دوما المحاصرة فى شرق دمشق.

وقال احد المسؤولَين ان "الرئيس (الاميركي) لا يستبعد شيئا"، من جهته اكد مسؤول ثالث ان واشنطن لديها أدلة على ان الحكومة السورية "لا تزال لديها القدرة على انتاج" غاز الكلور والسارين، وانها تسعى للحصول على وسائل جديدة لاستخدام هذه المواد المحظورة كأسلحة كيميائية.

واعرب المسؤولون الثلاثة عن خشيتهم من ان يعمد النظام السورى الى حشو هذه الغازات السامة فى قذائف هاون وذخائر برية اخرى كبديل عن البراميل المتفجرة التى يتم القاؤها من المروحيات.

كما تخشى واشنطن من ان يتخطى نطاق استخدام هذه الاسلحة النظام السورى والحدود السورية ليصل الى داخل اراضيها اذا لم يحرك المجتمع الدولى ساكنا.

وقال المسؤول الثانى "اذا لم يتحرك المجتمع الدولى الآن فسنشهد استخدام المزيد من الاسلحة الكيميائية، ليس من قبل سوريا فحسب بل من قبل جهات غير حكومية، واذا لم نفعل شيئا فان استخدامها سيمتد ليصل الى السواحل الاميركية .

من جهته، افاد المرصد السورى لحقوق الانسان الخميس عن "استهداف قوات النظام فجر الخميس أطراف مدينة دوما (فى الغوطة الشرقية) بأربعة صواريخ، ما تسبب بحالات اختناق لدى 3 أشخاص".

وأورد المرصد أن "سكاناً اتهموا قوات النظام باستهدافهم بصواريخ تحوى غاز الكلور"، وقد غادر المصابون الثلاثة المستشفى بعد ساعتين من تلقيهم العلاج، بحسب المرصد.