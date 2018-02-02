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"واشنطن تايمز": ترامب يتهم الديمقراطيين بعرقلة محادثات سياسات الهجرة

الجمعة، 02 فبراير 2018 04:16 م
"واشنطن تايمز": ترامب يتهم الديمقراطيين بعرقلة محادثات سياسات الهجرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


أ ش أ
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اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الديمقراطيين، بعرقلة المحادثات الخاصة بسياسات الهجرة "دون مبرر"، قائلا "إن الحزب الديمقراطى لا يرغب فى مساعدة "الحالمين" على تقنين أوضاعهم، وإنما يرغب فى عرقلة قراره التنفيذى بشأن الهجرة، واستخدام الأمر كذريعة سياسية.

وأضاف ترامب - فى ملاحظاته التى أدلى بها فى اجتماع الشتاء الخاص باللجنة الوطنية الجمهورية التابعة للحزب الجمهورى، أمس الخميس - "اعتقد بأن موقفنا من الهجرة يحظى بفرصة لإتمامه.

وأشارت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، إلى أن ترامب، قدم تسوية باقتراحه "حلا وسطا" بشأن إصلاحات الهجرة، من شأنه أن يحمى 1.8 مليون من المهاجرين "الحالمين" - الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى وهم أطفال، والذين يواجهون مهلة تنقضى فى الخامس من شهر مارس القادم بشأن احتمال البدء فى ترحيلهم - ويتضمن الاقتراح حصولهم على الجنسية الأمريكية بعد مضى 12 عاما بشرط التزامهم بالقوانين، وذلك فى مقابل الحصول على 25 مليار دولار لتمويل بناء الجدار الحدودى مع المكسيك، وتيسير وضع قيود على الهجرة القانونية.. ولفتت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين رفضوا مقترح ترامب.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الطرفين لا يزالا يبحثان عن اتفاق مصغر فيما بينهما، من شأنه منح بعض معايير الأمن الحدودى ووضعا قانونيا - بعيدا عن قضية مواطنة "الحالمين" - يتعلق بالمهاجرين غير المقيدين من الأطفال الذين دخلوا الولايات المتحدة وسيفقدون وضعهم القانونى قريبا.

ورحب الجمهوريون من جانبهم بمقترحات ترامب المتعلقة بالهجرة، إذ قال السيناتور جيمس لانكفورد، إن ترامب حاول التوصل لحل وسط، يذكر أن قرارا تنفيذيا أصدره ترامب بحظر السفر من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، قد أثار احتجاجات وخلافات داخل البلاد.


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