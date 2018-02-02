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هيئة الأوقاف: ننسق لاسترداد 25 ألف فدان من الإصلاح الزراعى

الجمعة، 02 فبراير 2018 02:00 ص
هيئة الأوقاف: ننسق لاسترداد 25 ألف فدان من الإصلاح الزراعى الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الاوقاف المصرية


كتب – إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة فى جميع تحركاتها، مضيفا: "أننا بصدد مرحلة عمل جماعى لبناء الدولة لضمان حسن إدارة وصيانة الموارد ورفع الكفاءة لتحقيق تنمية شاملة، مشيرا إلى أننا ننعم حالية بمناخ جيد فى التعاون والتخطيط والاستثمار يؤكد أن عجلة التنمية سوف تسير إلى الأمام بعد تفادى معوقات كانت موجودة".

 

وأضاف عبدالحافظ، لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الأوقاف تنسق مع هيئة الاصلاح الزراعى فى كثير من القطاعات، حيث أن التنسيق بين الهيئتين جارى لاسترداد 25 ألف فدان للأوقاف لدى الاصلاح الزراعى، تم تمليك بعضها للفلاحين، وجارى التفاهم بين الجانبين، واستبدال ما تم بيعه.

 

وقال عبدالحافظ: نحن بحاجة وبقوة إلى دعم البرلمان فى تشريعات تدعم استثمار مال الوقف، وخاصة فى قانون تشريعى سيتم إعداده فى الفترة المقبلة، حيث أن الأوقاف واجهة مشكلة عند رفع سعر الأرض الزراعية المستأجرة بنسبة 20% وواجهنا اعتراضات كبيرة، كما نحتاج دعم البرلمان فى الاستثمارات المقبلة، وهذا الأمر يستدعى ذكر التنسيق بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى وخاصة فى رفع سعر الإيجارات بنسبة 20% ومازال الفارق أقل من سعر السوق.

 

وتمتلك هيئة الأوقاف المصرية، نصف مليون فدان تستحوذ على ما يقارب 170 ألف فدان زراعية وجناين فواكه، والباقى يقع 25 ألف فدان منها تحت يد الاصلاح الزراعى يجرى فض الاشتباك حولها، و و420 ألف فدان لدى محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية تشهد نزاعا قضائى واستغلال بالتفاهم لحين الفصل بشئنها، و40 ألف حالة تعدى على 2 مليون متر مربع، وتستحوذ عقاريا على 120 قطعية وقفية اسكانية وتجارية وإدارية، وجراجات وساحات مستغلة، و21 شركة وبنك خالصة الملكية أو شراكة استثمارية.


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هيئة الاوقاف

هيئة الاصلاح الزراعى

فض الاشتباك

البرلمان



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