هل يمر الدولار الأمريكى بمرحلة صعبة ؟





رانيا فزاع

الدولار فى أضعف مستوياته منذ سنوات أمام باقى العملات الكبرى ، هكذا بدأت cnn money تقريرها حول أزمة الدولار الامريكى واحتمالية دخوله فى حرب باردة للعملات .

وقال خبراء اقتصاديون بحسب سى ان ان ، إن التراجع فى السعر جزء منه بسبب الحكومة الأمريكية ، ويعتقد البعض انها حملة متعمدة تهدف إلى رفع الاقتصاد الامريكى على نفقة الشركاء الاقتصاديين مثل أوروبا واليابان .

كما أن إدارة الرئيس الأمريكى ترامب بحسب cnn انخرطت فى حرب باردة للعملة وفازت ، فالاقتصاد الأمريكى ينمو ب بشكل جيد وصحى و البنك الفيدرالى الامريكى فى طريقه لزيادة معدلات الفائدة مما سيدعم سعر الدولار ، ولكن بعض التعليقات والأفعال التى قامت بها الحكومة شجعت المستثمرين لإضعاف سعر الدولار الذى انخفض بنسبة 13% مقارنة بباقى العملات القوية منذ بداية العام الماضى .

وبحسب سى ان ان فإن سياسات ترامب فى التجارة الخارجية أثرت على سعر الدولار بشكل أو بآخر ، من مميزات انخفاض سعر العملة الأمريكية زيادة الدخل من خلال زيادة نسبة التصدير .

على الجانب الآخر يدعم الفيدرالى الأمريكى الدولار مما يسهم فى دعم الاقتصاد ، كما أن حديث المركزى الأمريكى عن زيادة معدلات الفائدة مازال يحدث بشكل تدرجى أكثر ممما توقع المستثمرين .

فكرة حرب العملة ترددت بحسب خبراء ل أكدواcnn أن لا أحد يريد حرب فى العملة ،على الجانب الآخر أتجه بعض المستثمرين لليورو بدلا من الدولار باعتباره أفضل وأقوى ،كما أن اقتصاد أوروبا ينمو بمعدل أسرع من الاقتصاد الأمريكى ، وربما تبدأ إدارة ترامب بحسب cnn فى التعامل مع الأمر بصورة من العصبية خاصة مع انخفاضه .