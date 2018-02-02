ننشر صور تحطم مروحيتين عسكريتين للجيش الفرنسى





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)

لقى 5 جنود مصرعهم اليوم الجمعة، فى تحطم مروحيتين عسكريتين تابعتان للجيش الفرنسى فى ملابسات لا تزال غير معروفة بالقرب من بحيرة كارسيس جنوب شرق، بحسب ما أفاد مصدر قريب من التحقيق صباح الجمعة.

وأكدت السلطات الفرنسية أنه لا تزال إعمال البحث جارية للعثور على شخص سادس كان على متن إحدى المروحتين.



المروحية العسكرية



رجال تحقيق



موقع الحادث