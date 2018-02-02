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الجمعة، 02 فبراير 2018 08:58 م
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ننشر صور تحطم مروحيتين عسكريتين للجيش الفرنسى

الجمعة، 02 فبراير 2018 07:17 م
ننشر صور تحطم مروحيتين عسكريتين للجيش الفرنسى جانب من تحطم المروحية العسكرية


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)
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لقى 5 جنود مصرعهم اليوم الجمعة، فى تحطم مروحيتين عسكريتين تابعتان للجيش الفرنسى فى ملابسات لا تزال غير معروفة بالقرب من بحيرة كارسيس جنوب شرق، بحسب ما أفاد مصدر قريب من التحقيق صباح الجمعة.

وأكدت السلطات الفرنسية أنه لا تزال إعمال البحث جارية للعثور على شخص سادس كان على متن إحدى المروحتين.

المروحية العسكرية
المروحية العسكرية
 
 
رجال تحقيق
رجال تحقيق

 

موقع الحادث
موقع الحادث

 

جانب من موقع الحادث
جانب من موقع الحادث

 


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