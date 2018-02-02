نتنياهو: حزب الله يحاول استخدام لبنان كقاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل

نتنياهو: حزب الله يحاول استخدام لبنان كقاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيلالجمعة، 02 فبراير 2018 08:36 ص
نتنياهو
وكالات الأنباء
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قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن هناك محاولات إيرانية لتحويل لبنان الى قاعدة لاطلاق الصواريخ على اسرائيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعه مع رئيس المجلس الأمنى الروسى نيكولاى بيتروشيف.
وذكر مكتب نتنياهو فى بيان صحفى أن المحادثات خلال اللقاء تمحورت حول القضايا والسيناريوهات المحتملة على ضوء التحولات والتوجهات الجارية فى المنطقة وحول التموضع الإيرانى فى سوريا.
وتم بحث إجراءات التنسيق الأمنى والتعاون فى مكافحة الإرهاب العالمى والتحديات التى يضعها هذا الإرهاب أمام دول العالم فى الفترة الراهنة. وتناولت المحادثات أيضا العلاقات المتعززة بين روسيا وإسرائيل فى مجالات متنوعة.
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