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ميانمار لمجلس الأمن: الوقت ليس مناسبا للزيارة

الجمعة، 02 فبراير 2018 08:00 ص
ميانمار لمجلس الأمن: الوقت ليس مناسبا للزيارة عياد العتيبى السفير الكويتى لدى الأمم المتحدة


الأمم المتحدة (رويترز)
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قال السفير الكويتى لدى الأمم المتحدة منصور عياد العتيبى، يوم الخميس، إن ميانمار أبلغت مجلس الأمن الدولى ألا ينظم زيارة إليها خلال فبراير، لأن "الوقت ليس مناسبا"، مضيفا أنها لم ترفض الزيارة كليا.

وفر نحو 690 ألفا من الروهينجا المسلمين إلى بنجلادش المجاورة منذ 25 أغسطس بعدما شن جيش ميانمار حملة ضد متمردين فى ولاية راخين.

واتهم شهود من الروهينجا ونشطاء حقوقيون قوات الأمن بارتكاب عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد فى راخين ضمن حملة وصفها مسؤولون كبار فى الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنها تطهير عرقي. ورفضت ميانمار هذا الوصف ونفت كل المزاعم تقريبا.

وقال العتيبى إنه حاول تنظيم الزيارة لميانمار خلال رئاسة الكويت لمجلس الأمن فى فبراير، وأضاف "الزيارة لن تتم فى فبراير. أعضاء آخرون فى المجلس ربما ينظمون زيارة من هذا القبيل فى مرحلة لاحقة، ربما فى مارس أو أبريل... هم لم يرفضوها... هم فحسب يعتقدون أن هذا ليس الوقت المناسب للزيارة".

وتابع "ينظمون حاليا زيارة للبعثات الدبلوماسية فى ميانمار إلى ولاية راخين. كما قالوا إن التوتر شديد فى الولاية فى الوقت الحالي، وهذه هى الأسباب التى قدمتها لنا سلطات ميانمار".

وكان المجلس المكون من 15 دولة حث فى نوفمبر حكومة ميانمار على وقف الاستخدام المفرط للقوة فى ولاية راخين وعبر عن "قلق بالغ إزاء تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداءات".


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