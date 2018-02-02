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الجمعة، 02 فبراير 2018 05:01 م
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منعا لوقوع ضحايا و مصابين.. ماذا تفعل قبل إطفاء حريق داخل شقتك؟

الجمعة، 02 فبراير 2018 04:27 م
منعا لوقوع ضحايا و مصابين.. ماذا تفعل قبل إطفاء حريق داخل شقتك؟ حريق عقار - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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يغفل معظم السكان عن خطورة عدم الدارية بإجراءات يقوم بها المواطنين قبل إطفاء أى حريق لمنع وقوع اى ضحايا أو مصابين و من تلك الإجراءات :

-إخلاء للمبنى سواء كان كلى أو جزئي

-التأكد من خروج جميع الأشخاص من منطقة الخطورة

-التأكد من الاتصال بالحماية المدنية على رقم 180

-التأكد من أن أماكن الهروب خالية ولا يوجد بها معوقات

 -يجب على الفرد الذى يستخدم جهاز الإطفاء اليدوي أن يكون مدربا جيدا

-التأكد من فصل الغاز الطبيعى عن المكان

-التأكد من فصل التيار الكهربائي

-التأكد من أن النيران محصورة في مكانها و لا تنتشر مكان آخر

 

 


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