منعا لوقوع ضحايا و مصابين.. ماذا تفعل قبل إطفاء حريق داخل شقتك؟





كتب عبد الرحمن سيد

يغفل معظم السكان عن خطورة عدم الدارية بإجراءات يقوم بها المواطنين قبل إطفاء أى حريق لمنع وقوع اى ضحايا أو مصابين و من تلك الإجراءات :

-إخلاء للمبنى سواء كان كلى أو جزئي

-التأكد من خروج جميع الأشخاص من منطقة الخطورة

-التأكد من الاتصال بالحماية المدنية على رقم 180

-التأكد من أن أماكن الهروب خالية ولا يوجد بها معوقات

-يجب على الفرد الذى يستخدم جهاز الإطفاء اليدوي أن يكون مدربا جيدا

-التأكد من فصل الغاز الطبيعى عن المكان

-التأكد من فصل التيار الكهربائي

-التأكد من أن النيران محصورة في مكانها و لا تنتشر مكان آخر