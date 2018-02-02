منعا لوقوع ضحايا و مصابين.. ماذا تفعل قبل إطفاء حريق داخل شقتك؟الجمعة، 02 فبراير 2018 04:27 م
حريق عقار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يغفل معظم السكان عن خطورة عدم الدارية بإجراءات يقوم بها المواطنين قبل إطفاء أى حريق لمنع وقوع اى ضحايا أو مصابين و من تلك الإجراءات :
-إخلاء للمبنى سواء كان كلى أو جزئي
-التأكد من خروج جميع الأشخاص من منطقة الخطورة
-التأكد من الاتصال بالحماية المدنية على رقم 180
-التأكد من أن أماكن الهروب خالية ولا يوجد بها معوقات
-يجب على الفرد الذى يستخدم جهاز الإطفاء اليدوي أن يكون مدربا جيدا
-التأكد من فصل الغاز الطبيعى عن المكان
-التأكد من فصل التيار الكهربائي
-التأكد من أن النيران محصورة في مكانها و لا تنتشر مكان آخر
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